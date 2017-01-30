Анонсы на 30.01.2017 (Начались ранее 7 - показать)
Открытие первого Всероссийского Конгресса молодых реставраторов
- 30.01.17 (10:00—12:00) / Москва/ Союз реставраторов России
Конференция, Форум, Съезд146 просмотров
Пресс-конференция, посвященная подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™
- 30.01.17 (11:00—12:00) / Санкт-Петербург/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция102 просмотра
Пресс-конференция, посвященная проблемам и развитию малого предпринимательства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция8 просмотров
Круглый стол "В какой России хочет жить молодежь"
- 30.01.17 (12:00—13:00) / Москва/ Фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Круглый стол, Заседание7 просмотров
Пресс-тур, посвященный 85-летию НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
- 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
Пресс-тур73 просмотра
Пресс-тур, посвященный 85-летию НИИ скорой помощи им.Джанелидзе
- 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
Пресс-тур45 просмотров
В рамках Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки «"Дорогие союзники": СССР и Великобритания во Второй мировой войне»
- 30.01.17 (14:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Российская национальная библиотека
Выставка63 просмотра
Круглый стол «Профилактика детских суицидов. Как избежать трагедии?»
- 30.01.17 (14:00—16:00) / Москва/ Пресс-центр «Парламентской газеты»
Круглый стол, Заседание7 просмотров
Пресс-конференция «Что будет с Российской национальной библиотекой после слияния с РГБ?»
- 30.01.17 (14:00—16:00) / Санкт-Петербург/ ИА «Росбалт» - Петербург
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция70 просмотров
В Рязани общественники поддерживают призывников
- 30.01.17 (14:15—15:00) / Рязанская область/ Союз Призывников России
Презентация61 просмотр
Торжественное открытие Дней Шотландии в Санкт-Петербурге
- 30.01.17 (15:00—16:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
Концерт, Шоу, Церемония72 просмотра
Презентация сервиса поминутной аренды транспортных средств «Делимобиль» в Санкт-Петербурге (каршеринг)
- 30.01.17 (15:30—17:00) / Санкт-Петербург/ Компания «Делимобиль»
Презентация83 просмотра
Встреча цикла «Музейные вечера»
- 30.01.17 (16:00—18:00) / Санкт-Петербург/ Городское туристско-информационное бюро
Встреча, Завтрак63 просмотра
Пресс-показ выставки "Ясумаса Моримура. История автопортрета"
- 30.01.17 (16:00—17:00) / Москва/ ГМИИ имени А. С. Пушкина
Премьера, Пресс-показ,106 просмотров
Лекция канд. ист. наук Д. А. Коцюбинского (в 2-х частях) «Россия на пути к Февральской революции»
- 30.01.17 — 03.02.17 (18:30-18:30) / Санкт-Петербург/ Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского, Отдел культурных программ
Встреча, Завтрак59 просмотров
Бесплатный Мастер-класс для родителей «Механика Творчества. От фантазера до изобретателя»
- 30.01.17 (19:00—21:30) / Москва/ Центр креативных технологий "Идеальные решения"
Круглый стол, Заседание50 просмотров
V Международный Арт-форум «Зимняя неспячка-2017»
- 30.01.17 — 03.02.17 (20:00-23:00) / Санкт-Петербург/ Арт-холдинг "Рахманинов"
Конференция, Форум, Съезд104 просмотра