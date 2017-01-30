АнонсыНовостиПресс-релизыВойти
Все субъекты Российской Федерации
  • Все субъекты Российской Федерации (17)
  • За рубежом (0)
  • Москва (5)
  • Санкт-Петербург (11)
  • Севастополь (0)
  • Республика Адыгея (0)
  • Республика Алтай (0)
  • Республика Башкортостан (0)
  • Республика Бурятия (0)
  • Республика Дагестан (0)
  • Республика Ингушетия (0)
  • Республика Кабардино-Балкария (0)
  • Республика Калмыкия (0)
  • Республика Карачаево-Черкессия (0)
  • Республика Карелия (0)
  • Республика Коми (0)
  • Республика Крым (0)
  • Республика Марий Эл (0)
  • Республика Мордовия (0)
  • Республика Саха (Якутия) (0)
  • Республика Северная Осетия-Алания (0)
  • Республика Татарстан (0)
  • Республика Тыва (Тува) (0)
  • Республика Удмуртия (0)
  • Республика Хакасия (0)
  • Республика Чечня (0)
  • Республика Чувашия (0)
  • Алтайский край (0)
  • Забайкальский край (0)
  • Камчатский край (0)
  • Краснодарский край (0)
  • Красноярский край (0)
  • Пермский край (0)
  • Приморский край (0)
  • Ставропольский край (0)
  • Хабаровский край (0)
  • Амурская область (0)
  • Архангельская область (0)
  • Астраханская область (0)
  • Белгородская область (0)
  • Брянская область (0)
  • Владимирская область (0)
  • Волгоградская область (0)
  • Вологодская область (0)
  • Воронежская область (0)
  • Ивановская область (0)
  • Иркутская область (0)
  • Калиниградская область (0)
  • Калужская область (0)
  • Кемеровская область (0)
  • Кировская область (0)
  • Костромская область (0)
  • Курганская область (0)
  • Курская область (0)
  • Ленинградская область (0)
  • Липецкая область (0)
  • Магаданская область (0)
  • Московская область (0)
  • Мурманская область (0)
  • Мурманская область (0)
  • Нижегородская область (0)
  • Новгородская область (0)
  • Новосибирская область (0)
  • Омская область (0)
  • Оренбургская область (0)
  • Орловская область (0)
  • Пензенская область (0)
  • Псковская область (0)
  • Ростовская область (0)
  • Рязанская область (1)
  • Самарская область (0)
  • Саратовская область (0)
  • Сахалинская область (0)
  • Свердловская область (0)
  • Смоленская область (0)
  • Тамбовская область (0)
  • Тверская область (0)
  • Томская область (0)
  • Тульская область (0)
  • Тюменская область (0)
  • Ульяновская область (0)
  • Челябинская область (0)
  • Ярославская область (0)
  • Еврейская Автономная область (0)
  • Ненецкий автономный округ (0)
  • Ханты-Мансийский автономный округ (0)
  • Чукотский автономный округ (0)
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (0)
Сегодня
Все темы
Все темыПолитикаОбществоБезопасностьЮриспруденцияСтроительство / ЖКХЭкономикаМеждународные отношенияПравоохранительные органыКультура/Шоу-бизнесОбразованиеЗдравоохранениеСпорт, туризмНаукаHi-Tech и ИнтернетЭкологияТранспорт/автопромPR, СМИ, реклама
Все типы
Все типыПресс-конференция, Видеомост, ВидеоконференцияКруглый стол, ЗаседаниеПремьера, Пресс-показ,Флешмоб, АкцияПресс-турВстреча, ЗавтракКонференция, Форум, СъездФестиваль, ЯрмаркаКонцерт, Шоу, ЦеремонияПрезентацияВыставкаСоревнования, КонкурсОн-лайн МероприятиеДебаты
Анонсы на 30.01.2017  (Начались ранее 7 - показать)
Открытие первого Всероссийского Конгресса молодых реставраторов
  • 30.01.17 (10:00—12:00) / Москва/ Союз реставраторов России
Конференция, Форум, Съезд146 просмотров
Пресс-конференция, посвященная подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™
  • 30.01.17 (11:00—12:00) / Санкт-Петербург/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция102 просмотра
Пресс-конференция, посвященная проблемам и развитию малого предпринимательства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция8 просмотров
Круглый стол "В какой России хочет жить молодежь"
  • 30.01.17 (12:00—13:00) / Москва/ Фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Круглый стол, Заседание7 просмотров
Пресс-тур, посвященный 85-летию НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
  • 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
Пресс-тур73 просмотра
Пресс-тур, посвященный 85-летию НИИ скорой помощи им.Джанелидзе
  • 30.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
Пресс-тур45 просмотров
В рамках Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки «"Дорогие союзники": СССР и Великобритания во Второй мировой войне»
  • 30.01.17 (14:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Российская национальная библиотека
Выставка63 просмотра
Круглый стол «Профилактика детских суицидов. Как избежать трагедии?»
  • 30.01.17 (14:00—16:00) / Москва/ Пресс-центр «Парламентской газеты»
Круглый стол, Заседание7 просмотров
Пресс-конференция «Что будет с Российской национальной библиотекой после слияния с РГБ?»
  • 30.01.17 (14:00—16:00) / Санкт-Петербург/ ИА «Росбалт» - Петербург
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция70 просмотров
В Рязани общественники поддерживают призывников
  • 30.01.17 (14:15—15:00) / Рязанская область/ Союз Призывников России
Презентация61 просмотр
Торжественное открытие Дней Шотландии в Санкт-Петербурге
  • 30.01.17 (15:00—16:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
Концерт, Шоу, Церемония72 просмотра
Презентация сервиса поминутной аренды транспортных средств «Делимобиль» в Санкт-Петербурге (каршеринг)
  • 30.01.17 (15:30—17:00) / Санкт-Петербург/ Компания «Делимобиль»
Презентация83 просмотра
Встреча цикла «Музейные вечера»
  • 30.01.17 (16:00—18:00) / Санкт-Петербург/ Городское туристско-информационное бюро
Встреча, Завтрак63 просмотра
Пресс-показ выставки "Ясумаса Моримура. История автопортрета"
  • 30.01.17 (16:00—17:00) / Москва/ ГМИИ имени А. С. Пушкина
Премьера, Пресс-показ,106 просмотров
Лекция канд. ист. наук Д. А. Коцюбинского (в 2-х частях) «Россия на пути к Февральской революции»
  • 30.01.17 — 03.02.17 (18:30-18:30) / Санкт-Петербург/ Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского, Отдел культурных программ
Встреча, Завтрак59 просмотров
Бесплатный Мастер-класс для родителей «Механика Творчества. От фантазера до изобретателя»
  • 30.01.17 (19:00—21:30) / Москва/ Центр креативных технологий "Идеальные решения"
Круглый стол, Заседание50 просмотров
V Международный Арт-форум «Зимняя неспячка-2017»
  • 30.01.17 — 03.02.17 (20:00-23:00) / Санкт-Петербург/ Арт-холдинг "Рахманинов"
Конференция, Форум, Съезд104 просмотра
Архив прошедших мероприятий
Добавить анонс
ЕЖЕДНЕВНЫЕ АНОНСЫ
ВСЕ АНОНСЫ НА ЗАВТРА
В ОДНОМ ПИСЬМЕ
Хочу получать удобный список анонсов
на завтра каждый день
(Всегда можно отписаться в один клик,
спам и рекламу не шлем)
Актуально (1)
Пресс-конференция "Противодействие терроризму: некоторые итоги и актуальные проблемы"
  • 31.01.17 (11:00—12:00) / Москва/ Пресс-служба МИД России
АктуальноПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция271 просмотр
Срочно 
Зачем добавлять анонс в блоки «Срочно/Актуально/Интересно»?
Разместив свой анонс в блоках
«Срочно/Актуально/Интересно» вы привлечете дополнительное внимание посетителей ресурса.

Да, хочу разместить анонс

Интересно 
Зачем добавлять анонс в блоки «Срочно/Актуально/Интересно»?
Разместив свой анонс в блоках
«Срочно/Актуально/Интересно» вы привлечете дополнительное внимание посетителей ресурса.

Да, хочу разместить анонс

Медиалог
Как ожидается, будут расшифрованы черные ящики с разбившегося под Бишкеком "Боинга".
Мосгоруд начнет рассмотрение дело полицейского, убившего и расчленившего трех соседей в Люберцах.
Запланировано начало забастовки сотрудников британской компании Atomic Weapons Establishment, производящей ядерные вооружения.
Во Франции состоится вручение национальной кинематографической премии "Люмьер".
Мосгорсуд проверит законность продления срока домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке в два миллиона долларов.
В США начнутся антитеррористические учения Solid Curtain-Citadel Shield (до 10.02).
В Калининграде запустят часы отсчета обратного времени до ЧМ-2018.
Пройдет акция "Киберпонедельник".
Все события дня
Наверх
  • Ридусдни руMediaJobsскан интерфаксДомЖурЗолотой фонд прессы
  • уфа румПрезетацияСоцИнформБюро
18+

©2006-2017 ForSMI.ru. Анонсы.РФ. Сетевое издание «ForSMI.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 24 мая 2013 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-54244. Все права защищены

АнонсыНовостиПресс-релизы
Статистика сайта
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования
Закрыть

Пользователь, разместивший этот анонс, пожелал, чтобы он был доступен только для профессиональной аудитории Pro+. Для просмотра этого анонса вам необходимо в личном кабинете переключиться на платный тариф.