Топ-промо
Первая Всероссийская Музыкальная Премия портала "Muz.Play"
- 27.01.17 (19:00—23:00) / Москва/ "Muz.Play"
Концерт, Шоу, Церемония310 просмотров
XVI отчетно-выборный съезд "Единой России"
- 21.01.17 — 22.01.17 (10:00-20:00) / Москва/ Партия "Единая Россия"
Конференция, Форум, Съезд238 просмотров
Анонсы на 22.01.2017 (Начались ранее 9 - показать)
Церемониал "75 лет со дня освобождения Бородинского поля от немецко-фашистских захватчиков"
- 22.01.17 (11:00—12:30) / Московская область/ ФГБУК "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник"
Концерт, Шоу, Церемония77 просмотров
Традиционная январская акция «Ёлки, палки, пять бизонов»
- 22.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ Экологическое движени «Мусора.Больше.Нет»
Флешмоб, Акция55 просмотров
Кастинг дизайнеров в Санкт-Петербурге для fashion-проекта «Followthefabrika»
- 22.01.17 (12:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Restar Agency
Встреча, Завтрак77 просмотров
10-ый юбилейный фестиваль прикладного искусства для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе»
- 22.01.17 (15:00—18:00) / Москва/ Департамент культуры г. Москвы, Фонд развития социальных культурных инициатив «Кинематографист»
Фестиваль, Ярмарка59 просмотров
Бесплатные уроки по парному танцу хастл
- 22.01.17 (15:00—16:30) / Москва/ Студия танца Alpha Dance
Концерт, Шоу, Церемония48 просмотров
Гастрольный тур маэстро Юрия Темирканова и Заслуженного коллектива России по Ирландии
- 22.01.17 (18:00—21:00) / За рубежом/ Заслуженный коллектив России Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии
Концерт, Шоу, Церемония34 просмотра
Танцевальный ZUMBA® флешмоб под новый мировой суперхит
- 22.01.17 (18:00—19:00) / Москва/ ZUMBA®Russia
Флешмоб, Акция81 просмотр
«Благотворительный гала-концерт - #ламасафоноваживи» в поддержку талантливой певицы, композитора и продюсера Ламы Сафоновой, которая тяжело больна раком
- 22.01.17 (19:00—23:45) / Москва/ VOLTA club
Концерт, Шоу, Церемония103 просмотра