Топ-промо
Пресс-конференция "Противодействие терроризму: некоторые итоги и актуальные проблемы"
- 31.01.17 (11:00—12:00) / Москва/ Пресс-служба МИД России
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция726 просмотров
Анонсы на 01.02.2017 (Начались ранее 8 - показать)
Гастроли балетной труппы «Астана Опера»
- 01.02.17 — 02.02.17 (19:00-22:00) / Санкт-Петербург/ Астана Опера
ИдетКонцерт, Шоу, Церемония91 просмотр
Прошедшие
XVII Международный фестиваль «Адмиралтейская музыка»
- 01.02.17 (20:00—22:00) / Санкт-Петербург/ Большой зал филармонии
ПрошёлФестиваль, Ярмарка98 просмотров
Пресс-показ фильма «Обитель зла: Последняя глава»
- 01.02.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ СПб WDSSPR
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,84 просмотра
Российская премьера мелодраматической комедии «Не/Смотря ни на что»
- 01.02.17 (19:00—22:00) / Москва/ Кинокомпания ВОЛЬГА
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,87 просмотров
Бенефис артистки Татьяны Верховской
- 01.02.17 (19:00—22:00) / Санкт-Петербург/ Театр «На Литейном»
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония83 просмотра
ОлеХаус приглашает будущих nail-мастеров на День открытых дверей
- 01.02.17 (19:00—21:00) / Москва/ Компания ОлеХаус
ПрошёлПрезентация141 просмотр
Вернисаж Выставочного проекта "Арефьевцы и Митьки. Семья Шагиных в неофициальном искусстве"
- 01.02.17 (19:00—21:00) / Москва/ Галерея «Веллум»
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,143 просмотра
Предпремьерный показ комедии «Кто эти люди?»
- 01.02.17 (18:30—21:00) / Санкт-Петербург/ Киноцентр "Родина"
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,86 просмотров
Пресс-показ двух масштабных выставочных проектов: «НАИВ…НО» и «Сотворение мира»
- 01.02.17 (18:00—19:00) / Москва/ Московский музей современного искусства совместно с Музеем русского лубка и наивного искусства
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,140 просмотров
Пресс-показ фильма "Дорога жизни Валерия Панюшкина"
- 01.02.17 (17:00—19:00) / Москва/ Пресс-центр "Российской газеты”
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,120 просмотров
Торжественное открытие фотовыставки «Дикая природа России» по итогам одноименного всероссийского фотоконкурса
- 01.02.17 (17:00—18:00) / Санкт-Петербург/ Лофт Проект Этажи
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,107 просмотров
Видеоинтервью с членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению, региональной политике и делам Севера Анатолием Широковым «Когда перелёт из Магадана в Москву станет доступным?»
- 01.02.17 (17:00—19:00) / Москва/ Пресс-центр «Парламентской газеты»
ПрошёлКруглый стол, Заседание84 просмотра
Отчет главы администрации Евгений Разумишкин об итогах социально-экономического развития Красногвардейского района в 2016 году и задачах на 2017 год
- 01.02.17 (16:00—18:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлВстреча, Завтрак111 просмотров
Открытие выставки «Портрет на фронтисписе: люди и книги вокруг А.Л. Николаи»
- 01.02.17 (16:00—17:00) / Ленинградская область/ Правительство Ленинградской области
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,90 просмотров
Презентация «Хорватия. Полная жизни»
- 01.02.17 (16:00—17:00) / Республика Татарстан/ Национальный туристический офис Республики Хорватии в России
ПрошёлПрезентация86 просмотров
Пресс-конференция, посвященная XXVI соревнованиям по легкой атлетике "Русская зима"
- 01.02.17 (15:00—17:00) / Москва/ ТАСС
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция103 просмотра
Церемония открытия выставки «Аты-баты», посвященной теме богатых исторических традиций русской армии
- 01.02.17 (15:00—16:00) / Москва/ Государственный Российский Дом народного творчества» им. Д.В.Поленова
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,162 просмотра
Круглый стол «Проблемы автобусных междугородных перевозок»
- 01.02.17 (15:00—16:00) / Москва/ Пресс-служба Общественной палаты РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание84 просмотра
Пресс-конференция, на которой будет представлен новый художественный руководитель театра "Модернъ" и озвучены творческие планы коллектива
- 01.02.17 (14:00—17:00) / Москва/ ТАСС
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция109 просмотров
Конференция на тему: «Получение безвозмездной земли на Дальнем Востоке»
- 01.02.17 (14:00—15:00) / Санкт-Петербург/ Общественное движение "Дальневосточный гектар"
ПрошёлКонференция, Форум, Съезд214 просмотров
Заседание «Византийского клуба», посвящённое главным событиям международной жизни
- 01.02.17 (14:00—16:00) / Москва/ Пресс-центр «Парламентской газеты»
ПрошёлКруглый стол, Заседание84 просмотра
Общественные слушания «Перспективы создания туристско-рекреационного кластера на острове Итуруп как территории ноосферного развития»
- 01.02.17 (14:00—16:00) / Москва/ Пресс-служба Общественной палаты РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание92 просмотра
Пресс-конференция, посвященная старту нового документально-театрального проекта "Трезвые"
- 01.02.17 (13:00—15:00) / Санкт-Петербург/ ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция95 просмотров
Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе СФ на тему «Евразийская интеграция: современные вызовы и новые горизонты»
- 01.02.17 (13:00—14:00) / Москва/ Пресс-служба Совета Федерации РФ
ПрошёлПрезентация81 просмотр
Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги программы развития российского автоспорта SMP Racing в сезоне – 2016, планы на сезон – 2017"
- 01.02.17 (13:00—14:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция74 просмотра
Пресс-конференция, посвященная предстоящему баскетбольному матчу молодых звезд в Сочи
- 01.02.17 (12:30—15:00) / Москва/ ТАСС
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция179 просмотров
Торжественное открытие выставки «ЭТНОПАРК»
- 01.02.17 (12:00—13:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,113 просмотров
Пресс-конференция, посвященная Петербургской неделе «Женщина года – 2017»
- 01.02.17 (12:00—13:00) / Санкт-Петербург/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция108 просмотров
Пресс-конференция, посвященная работе комитета имущественных отношений Петербурга
- 01.02.17 (12:00—13:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция85 просмотров
Открытие второй очереди клиники «Мать и дитя»
- 01.02.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ Клиника «Мать и дитя»
ПрошёлПрезентация106 просмотров
Выставка Дмитрия Иконникова
- 01.02.17 (12:00—20:00) / Москва/ галерея ARTSTORY
ПрошёлВыставка159 просмотров
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- 01.02.17 (11:00—12:00) / Санкт-Петербург/ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония109 просмотров
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- 01.02.17 (11:00—12:00) / Краснодарский край/ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония75 просмотров
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- 01.02.17 (11:00—12:00) / Республика Татарстан/ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония72 просмотра
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- 01.02.17 (11:00—12:00) / Москва/ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония92 просмотра
Открытие зимнего фестиваля ГТО с Олимпийской чемпионкой Светланой Журовой
- 01.02.17 (11:00—16:00) / Ленинградская область/ Пресс - служба Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ПрошёлФестиваль, Ярмарка91 просмотр
Онлайн-конференция "Российская медицина – на страже здоровья пенсионеров"
- 01.02.17 (11:00—13:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлОн-лайн Мероприятие72 просмотра
Пресс-показ эпического блокбастера "Великая стена" / The Great Wall
- 01.02.17 (10:45—13:00) / Москва/ Universal Pictures
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,100 просмотров
Международная конференция «Результаты сравнительных международных исследований качества образования TIMSS и PISA как индикаторы преобразований, реализуемых в системе образования»
- 01.02.17 (10:30—18:00) / Москва/ Московский центр качества образования
ПрошёлКонференция, Форум, Съезд184 просмотра
Презентация туристических возможностей Израиля
- 01.02.17 (10:00—14:00) / Свердловская область/ Департамент министерства туризма Израиля в России и СНГ
ПрошёлПрезентация138 просмотров
Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Северо-Западного таможенного управления в 2016 году и планам на текущий год
- 01.02.17 (10:00—13:00) / Санкт-Петербург/ ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция128 просмотров
405-е заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- 01.02.17 (10:00—13:00) / Москва/ Пресс-служба Совета Федерации РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание121 просмотр
Министр транспорта РФ ответит на вопросы граждан в рамках проекта ОП РФ «Час с министром»
- 01.02.17 (10:00—13:00) / Москва/ Пресс-служба Общественной палаты РФ
ПрошёлОн-лайн Мероприятие110 просмотров
Божественная литургия в день интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
- 01.02.17 (9:30—11:00) / Москва/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
ПрошёлФлешмоб, Акция147 просмотров