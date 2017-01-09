В Швейцарии состоится вручение международной спортивной награды FIFA Football Awards лучшим футболистам года.

Как ожидается, Вильнюсский окружной суд Литвы проведет заседание по делу о событиях 13 января 1991 года.

В США состоится объявление обладателя титула "Лицо года по контролю за вооружениями" Ассоциации по контролю за вооружениями.

В КНР начнет работу международная выставка игрушек и игр HKTDC (до 12.01).