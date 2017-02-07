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Заседание по делу владельца банка «БФГ-Кредит» в Нагатинском суде
- 07.02.17 (11:00—14:00) / Москва/ Нагатинский районный суд города Москвы
Круглый стол, Заседание73 просмотра
«PR+» Forum 2017. Всероссийский форум профессионалов сферы PR
- 09.02.17 — 10.02.17 (9:00-19:00) / Москва/ InterForum
Конференция, Форум, Съезд615 просмотров
Анонсы на 06.02.2017 (Начались ранее 5 - показать)
Презентация кинопроекта «Гимн Великому городу»
- 06.02.17 (10:00—20:00) / Санкт-Петербург/ Михайловский театр
Премьера, Пресс-показ,117 просмотров
Международная конференция «Нюрнбергский процесс – исторические уроки и современные реалии»
- 06.02.17 (10:00—15:00) / Москва/ Пресс-служба партии ЛДПР
Конференция, Форум, Съезд15 просмотров
Пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов III Всероссийской премии «За верность науке»
- 06.02.17 (10:00—11:00) / Москва/ Министерство образования и науки Российской Федерации
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция68 просмотров
Прощание с народным артистом России Георгием Георгиевичем Тараторкиным
- 06.02.17 (11:00—16:00) / Москва/ Театр им. Моссовета
СрочноКонцерт, Шоу, Церемония59 просмотров
Пресс-конференция, посвященная следствию по делу бывшего вице-губернатора Петербурга М.Оганесяна
- 06.02.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ "Интерфакс Санкт-Петербург"
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция37 просмотров
Круглый стол, посвященный предстоящему Дню науки, на тему: «Российская наука — жизнь после реформы»
- 06.02.17 (13:00—14:00) / Москва/ газета "Московский комсомолец"
Круглый стол, Заседание45 просмотров
Презентация проекта по созданию цифровой коллекции документов и материалов, посвященных жизни и творчеству народного художника СССР Бориса Угарова
- 06.02.17 (16:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Президентская библиотека
Презентация28 просмотров
Форум-театр поможет решить социальные проблемы
- 06.02.17 (16:00—18:00) / Москва/ Центр Толерантности Еврейского музея
Премьера, Пресс-показ,64 просмотра
Пресс-показ персональной выставки Эдуарда Штейнберга «Если в колодце живет вода…», приуроченной к 80-летию со дня рождения художника
- 06.02.17 (17:30—19:00) / Москва/ Московский музей современного искусства при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова
Премьера, Пресс-показ,93 просмотра
Концерт «Музыканты за зеленую планету», посвященный Году экологии в России
- 06.02.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл»
Концерт, Шоу, Церемония35 просмотров
Показ и дискуссия к выходу на экраны фильма немецкого режиссёра Марен Аде «Тони Эрдманн»
- 06.02.17 (19:30—22:00) / Москва/ Сеть кинотеатров «КАРО»
Премьера, Пресс-показ,39 просмотров