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Топ-промо
Первая Всероссийская Музыкальная Премия портала "Muz.Play"
  • 27.01.17 (19:00—23:00) / Москва/ "Muz.Play"
Концерт, Шоу, Церемония310 просмотров
XVI отчетно-выборный съезд "Единой России"
  • 21.01.17 — 22.01.17 (10:00-20:00) / Москва/ Партия "Единая Россия"
Конференция, Форум, Съезд238 просмотров
Анонсы на 22.01.2017  (Начались ранее 9 - показать)
Церемониал "75 лет со дня освобождения Бородинского поля от немецко-фашистских захватчиков"
  • 22.01.17 (11:00—12:30) / Московская область/ ФГБУК "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник"
Концерт, Шоу, Церемония77 просмотров
Традиционная январская акция «Ёлки, палки, пять бизонов»
  • 22.01.17 (12:00—14:00) / Санкт-Петербург/ Экологическое движени «Мусора.Больше.Нет»
Флешмоб, Акция55 просмотров
Кастинг дизайнеров в Санкт-Петербурге для fashion-проекта «Followthefabrika»
  • 22.01.17 (12:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Restar Agency
Встреча, Завтрак77 просмотров
10-ый юбилейный фестиваль прикладного искусства для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе»
  • 22.01.17 (15:00—18:00) / Москва/ Департамент культуры г. Москвы, Фонд развития социальных культурных инициатив «Кинематографист»
Фестиваль, Ярмарка59 просмотров
Бесплатные уроки по парному танцу хастл
  • 22.01.17 (15:00—16:30) / Москва/ Студия танца Alpha Dance
Концерт, Шоу, Церемония48 просмотров
Гастрольный тур маэстро Юрия Темирканова и Заслуженного коллектива России по Ирландии
  • 22.01.17 (18:00—21:00) / За рубежом/ Заслуженный коллектив России Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии
Концерт, Шоу, Церемония34 просмотра
Танцевальный ZUMBA® флешмоб под новый мировой суперхит
  • 22.01.17 (18:00—19:00) / Москва/ ZUMBA®Russia
Флешмоб, Акция81 просмотр
«Благотворительный гала-концерт - #ламасафоноваживи» в поддержку талантливой певицы, композитора и продюсера Ламы Сафоновой, которая тяжело больна раком
  • 22.01.17 (19:00—23:45) / Москва/ VOLTA club
Концерт, Шоу, Церемония103 просмотра
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Актуально (1)
Пресс-конференция «Закон об ужесточении ответственности за незаконное привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Реалии и перспективы»
  • 24.01.17 (14:00—17:00) / Москва/ ИА «Росбалт»
АктуальноПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция200 просмотров
Интересно (1)
XVI отчетно-выборный съезд "Единой России"
  • 21.01.17 — 22.01.17 (10:00-20:00) / Москва/ Партия "Единая Россия"
ИнтересноКонференция, Форум, Съезд238 просмотров
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На телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге.
В Австрии пройдет заседание комитета по контролю за выполнением договоренностей об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель государствами. 
Во Франции пройдут праймериз Соцпартии.
В Болгарии пройдет инаугурация избранного президента Румена Радева.
В США состоится объявление обладателей медали Эндрю Карнеги за выдающиеся достижения в литературе и публицистике.
В Париже начнется Неделя высокой моды (весна/лето 2017) (до 26.01).
Премьера фильма "Притяжение" состоится в кинотеатре Чертаново. 
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