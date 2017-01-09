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IX Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech - ключевое событие в выставочной индустрии
- 18.01.17 — 19.01.17 (9:00-19:00) / Москва/ ProMediaTech
Фестиваль, Ярмарка173 просмотра
Прошедшие
Концерт “Transcription Ensemble” (Греция) к закрытию выставки “Genii Loci. Греческое искусство с 1930-х гг. по сегодняшний день”
- 09.01.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Центральный выставочный зал “Манеж”
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония137 просмотров
Всероссийский благотворительный Рождественский бал «Детские мечты»
- 09.01.17 (14:00—16:00) / Москва/ Всероссийский благотворительный Рождественский бал «Детские мечты».
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония213 просмотров