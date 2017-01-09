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IX Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech - ключевое событие в выставочной индустрии
  • 18.01.17 — 19.01.17 (9:00-19:00) / Москва/ ProMediaTech
Фестиваль, Ярмарка173 просмотра
Прошедшие
Концерт “Transcription Ensemble” (Греция) к закрытию выставки “Genii Loci. Греческое искусство с 1930-х гг. по сегодняшний день”
  • 09.01.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Центральный выставочный зал “Манеж”
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония137 просмотров
Всероссийский благотворительный Рождественский бал «Детские мечты»
  • 09.01.17 (14:00—16:00) / Москва/ Всероссийский благотворительный Рождественский бал «Детские мечты».
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония213 просмотров
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Актуально (1)
Выставка художественных кукол "Зимний карнавал"
  • 17.01.17 (16:00—18:00) / Москва/ Российская государственная библиотека искусств
АктуальноПрезентация105 просмотров
Интересно (1)
Пресс-показ выставки «Путешествие в Крым», приуроченной к 225-летию Ясского мира и 230-летию со дня начала путешествия в Крым императрицы Екатерины II
  • 10.01.17 (14:00—16:00) / Санкт-Петербург/ Государственный музей истории Санкт-Петербурга
ИнтересноПремьера, Пресс-показ,121 просмотр
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В Швейцарии состоится вручение международной спортивной награды FIFA Football Awards лучшим футболистам года.
Как ожидается, Вильнюсский окружной суд Литвы проведет заседание по делу о событиях 13 января 1991 года.
В США состоится объявление обладателя титула "Лицо года по контролю за вооружениями" Ассоциации по контролю за вооружениями.
В КНР начнет работу международная выставка игрушек и игр HKTDC (до 12.01).
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