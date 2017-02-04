Топ-промо
«PR+» Forum 2017. Всероссийский форум профессионалов сферы PR
- 09.02.17 — 10.02.17 (9:00-19:00) / Москва/ InterForum
Конференция, Форум, Съезд452 просмотра
Анонсы на 04.02.2017 (Начались ранее 8 - показать)
СОВиный фестиваль. Встреча любителей СОВ
- 04.02.17 (11:00—19:00) / Москва/ Мария Ловцова, Мария Шахрай
Фестиваль, Ярмарка215 просмотров
30-й юбилейный Съезд ЛДПР
- 04.02.17 (11:00—15:00) / Москва/ Пресс-служба партии ЛДПР
Конференция, Форум, Съезд127 просмотров
Пресс-конференция, посвященная премьере программы «ЦиркUS 2.0»
- 04.02.17 (13:00—14:00) / Санкт-Петербург/ Цирк Чинизелли
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция70 просмотров
Благотворительный марафон в поддержку онкологических пациентов
- 04.02.17 (13:00—21:00) / Москва/ Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»
Флешмоб, Акция62 просмотра
Благотворительный марафон в поддержку онкологических пациентов «Будем жить!»
- 04.02.17 (13:00—23:00) / Москва/ Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!"
Флешмоб, Акция235 просмотров
Благотворительный концерт "Сохраним культуру вместе!"
- 04.02.17 (14:00—16:00) / Москва/ Пресс-служба партии "Справедливая Россия"
Концерт, Шоу, Церемония70 просмотров
Презентация книги ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Колбасова «Воевали мы честно» и встреча с автором
- 04.02.17 (18:00—19:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
Презентация38 просмотров
Фестиваля китайского кино
- 04.02.17 — 08.02.17 (19:00-21:00) / Санкт-Петербург/ Киноцентр "Родина"
Фестиваль, Ярмарка42 просмотра
Концерт, посвященный памяти Нелли Ли (1942–2015)
- 04.02.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
Концерт, Шоу, Церемония34 просмотра
Большой зимний концерт Мары
- 04.02.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Клубе «Зал Ожидания»
Концерт, Шоу, Церемония55 просмотров
Новый цикл концертов «В предвкушении весны»
- 04.02.17 — 08.03.17 (19:00-19:30) / Санкт-Петербург/ Центр "Арт-паркИНГ"
Концерт, Шоу, Церемония47 просмотров