Топ-промо
Первая Всероссийская Музыкальная Премия портала "Muz.Play"
- 27.01.17 (19:00—23:00) / Москва/ "Muz.Play"
Концерт, Шоу, Церемония949 просмотров
Kurt Cobain Birthday Fest 2017. 50 лет Курту Кобейну
- 20.02.17 (18:00—23:00) / Москва/ SELF Concert
Концерт, Шоу, Церемония368 просмотров
Анонсы на 26.01.2017 (Начались ранее 6 - показать)
VII Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»
- 26.01.17 — 27.01.17 (10:00-18:00) / Москва/ Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви
ИдетКонференция, Форум, Съезд104 просмотра
Неделя импортозамещения в туризме «Россия – территория путешествий»
- 26.01.17 — 28.01.17 (10:00-18:00) / Санкт-Петербург/ Комитета по развитию туризма
ИдетВыставка105 просмотров
XXV Рождественские чтения: заседание секции «Церковные древности»
- 26.01.17 — 27.01.17 (10:00-18:00) / Москва/ МинКульт РФ
ИдетКруглый стол, Заседание81 просмотр
Митинги, посвященные 73-й годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков
- 26.01.17 (10:00—16:00) / Ленинградская область/ Правительство Ленинградской области
ИдетФлешмоб, Акция69 просмотров
Конференция «Благословенный Север», организованная в рамках XXV Международных Рождественских чтений
- 26.01.17 — 27.01.17 (10:00-14:00) / Москва/ Русское географическое общество
ИдетКонференция, Форум, Съезд69 просмотров
Конференция «Информационно-аналитические инструменты в государственном управлении»
- 26.01.17 — 27.01.17 (10:00-18:00) / Москва/ Аналитический центр при Правительстве РФ
ИдетКонференция, Форум, Съезд107 просмотров
Открытие V Рождественских Парламентских встреч
- 26.01.17 (11:00—15:00) / Москва/ Пресс-служба фракции партии "Справедливая Россия"
ИдетКруглый стол, Заседание92 просмотра
Пресс-конференция, посвященная созданию отечественной операционной системы реального времени МАКС
- 26.01.17 (13:00—15:00) / Москва/ "Интерфакс-Москва"
ИдетПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция94 просмотра
Закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол»
- 26.01.17 (13:00—15:00) / Санкт-Петербург/ Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Capella Film»
ИдетПремьера, Пресс-показ,103 просмотра
Пресс-конференция уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, посвященная презентации списка адвокатов и юридических фирм в большинстве зарубежных стран
- 26.01.17 (13:00—15:00) / Москва/ ТАСС
ИдетПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция49 просмотров
Круглый стол "Религия. Общество. Государство"
- 26.01.17 (14:00—16:00) / Москва/ Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
ИдетКруглый стол, Заседание104 просмотра
Заседание правительства Ленинградской области
- 26.01.17 (14:00—17:00) / Санкт-Петербург/ Правительство Ленинградской области
ИдетКруглый стол, Заседание59 просмотров
Торжественное открытие государственной ветеринарной клиники
- 26.01.17 (14:00—15:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ИдетПрезентация58 просмотров
Круглый стол "Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы"
- 26.01.17 (14:00—15:00) / Москва/ Комитет Государственной Думы по образованию и науке
ИдетКруглый стол, Заседание52 просмотра
Круглый стол "Религия. Общество. Государство (Совершенствование законодательства о религиозных организациях)"
- 26.01.17 (14:00—15:00) / Москва/ Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
ИдетКруглый стол, Заседание50 просмотров
Круглый стол "Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее"
- 26.01.17 (14:00—15:00) / Москва/ омитет Государственной Думы по международным делам, Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
ИдетКруглый стол, Заседание48 просмотров
Заседание, посвященное транспортному проекту «Северный широтный ход»
- 26.01.17 (15:00—16:00) / Москва/ Пресс-служба Совета Федерации РФ
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание53 просмотра
Видеомост Москва – Берлин "Фактор Трампа в европейской политике. Взгляд из Москвы и Берлина"
- 26.01.17 (15:00—17:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
Скоро начнётсяПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция81 просмотр
Чествование петербургских спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях
- 26.01.17 (15:00—16:00) / Санкт-Петербург/ Комитет по физической культуре и спорту
Скоро начнётсяКонцерт, Шоу, Церемония57 просмотров
Экспертная конференция, посвященная обсуждению политических перспектив наступившего года для Петербурга и всей страны
- 26.01.17 (15:00—17:00) / Санкт-Петербург/ ТАСС-Северо-Запад
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание50 просмотров
Круглый стол «Стратегия автопрома и государственная поддержка автодилерских предприятий»
- 26.01.17 (15:00—17:00) / Москва/ Пресс-служба Общественной палаты РФ
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание46 просмотров
Пресс-конференция руководства Русского ПЕН-центра, посвященная сложившейся в организации ситуации
- 26.01.17 (15:00—16:00) / Москва/ ТАСС
Скоро начнётсяПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция53 просмотра
Пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального
- 26.01.17 (15:30—17:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
Скоро начнётсяПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция77 просмотров
Круглый стол «Всероссийский проект «Спаси и сохрани!»
- 26.01.17 (16:00—18:00) / Москва/ Пресс-служба Общественной палаты РФ
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание76 просмотров
Первое заседание Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
- 26.01.17 (16:30—18:00) / Москва/ КПРФ
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание96 просмотров
Мультимедийная лекция "Творческое наследие Владимира Высоцкого"
- 26.01.17 (17:00—19:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
Скоро начнётсяКруглый стол, Заседание79 просмотров
Литературная дискуссия "Искусство выбирать выражения"
- 26.01.17 (19:00—21:00) / Москва/ Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова
Скоро начнётсяПрезентация91 просмотр
Открытая дискуссия, посвященная реновации промышленных территорий, имеющих исторический контекст
- 26.01.17 (19:00—20:00) / Москва/ Агентство «ЦЕНТР»
Скоро начнётсяВстреча, Завтрак84 просмотра
Пресс-показ фильма «Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади
- 26.01.17 (19:00—21:00) / Санкт-Петербург/ Дом кино
Скоро начнётсяПремьера, Пресс-показ,105 просмотров
Презентация книги «Противодействие коррупции: современные технологии»
- 26.01.17 (19:00—20:00) / Санкт-Петербург/ Петербургское Яблоко
Скоро начнётсяПрезентация115 просмотров
Открытие выставки "Корпус"
- 26.01.17 — 05.02.17 (19:00-22:00) / Москва/ МВЗ "Галерея А3"
Скоро начнётсяВыставка76 просмотров
Торжественный вечер для делегаций ветеранов-соотечественников, прибывших для участия в праздновании 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
- 26.01.17 (19:30—22:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
Концерт, Шоу, Церемония58 просмотров
Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рождения 16 тонн
- 26.01.17 (20:00—23:00) / Москва/ Magnetophone Music Agency
Концерт, Шоу, Церемония86 просмотров
Вебинар: “Английский самостоятельно: миф или реальность”
- 26.01.17 (20:00—21:00) / Москва/ Englishdom
Он-лайн Мероприятие124 просмотра
Прошедшие
Пресс-конференция, посвященная 75-летию партизанского обоза в осажденный Ленинград
- 26.01.17 (13:00—14:00) / Санкт-Петербург/ ТАСС-Северо-Запад
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция78 просмотров
Круглый стол «Актуальные проблемы информационной безопасности в России»
- 26.01.17 (13:00—14:00) / Москва/ Пресс-центр «Парламентской газеты»
ПрошёлКруглый стол, Заседание55 просмотров
Конференция «Строительство православных храмов: Время созидать»
- 26.01.17 (12:30—13:30) / Москва/ Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви
ПрошёлКонференция, Форум, Съезд83 просмотра
Пресс-конференция, посвященная последним событиям вокруг Европейского университета
- 26.01.17 (12:30—14:00) / Санкт-Петербург/ ТАСС-Северо-Запад
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция76 просмотров
Брифинг "Московский Кремль: археологический музей под открытым небом. Новые туристические объекты"
- 26.01.17 (12:00—14:00) / Москва/ Пресс-центр "Российской газеты”
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция59 просмотров
Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации на тему «Перспективы развития дифференцированного подхода к регулированию банковского сектора и новые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций»
- 26.01.17 (12:00—14:00) / Москва/ Пресс-служба Совета Федерации РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание53 просмотра
Пресс-конференция, посвященная итогам работы Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга в 2016 году и планам на 2017 год
- 26.01.17 (12:00—13:00) / Санкт-Петербург/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция50 просмотров
Торжественное открытие V Рождественских парламентских встреч в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений
- 26.01.17 (11:45—13:00) / Москва/ Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
ПрошёлФестиваль, Ярмарка46 просмотров
Пресс-конференция международного туристического воркшопа «Санкт-Петербург – Регион озера Сайма»
- 26.01.17 (11:30—12:00) / Санкт-Петербург/ Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
ПрошёлПрезентация103 просмотра
Круглый стол "О недопустимости окончания однократной бесплатной приватизации жилищного фонда" в Московской городской Думе
- 26.01.17 (11:00—14:00) / Москва/ Депутат Московской городской Думы Елена Шувалова
ПрошёлКруглый стол, Заседание68 просмотров
Спортивный праздник и пресс-конференция Н.С. Валуева, посвященные торжественному вручению знаков отличия ВФСК (ГТО) в рамках проведения Регионального турнира по боксу среди юношей на призы Чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева
- 26.01.17 (11:00—13:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлСоревнования, Конкурс74 просмотра
Пресс-конференция по теме «Краткосрочный план капитального ремонта в 2017 году, итоги выполнения работ в 2016 году»
- 26.01.17 (11:00—12:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция52 просмотра
Пресс-конференция, посвященная заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе
- 26.01.17 (11:00—12:00) / Санкт-Петербург/ ТАСС-Северо-Запад
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция56 просмотров
Круглый стол "Отказ США от Транстихоокеанского партнерства: кто выиграет, а кто проиграет?"
- 26.01.17 (11:00—13:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлКруглый стол, Заседание51 просмотр
Пресс-конференция "Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры в России"
- 26.01.17 (11:00—13:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция53 просмотра
Пресс-конференция, посвященная презентации исследования VYGON Consulting "Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли"
- 26.01.17 (11:00—13:00) / Москва/ ТАСС
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция47 просмотров
Круглый стол «Новые возможности инновационного развития горной перерабатывающей отрасли. К вопросу освоения сырьевой космической базы»
- 26.01.17 (10:30—13:00) / Москва/ НИТУ "МИСиС"
ПрошёлКруглый стол, Заседание69 просмотров
Торжественное открытие после капитального ремонта детской поликлиники № 59
- 26.01.17 (9:30—11:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлФлешмоб, Акция40 просмотров
IV Выставка-конференция "Закупки на хозяйственные нужды. Обмен опытом и лучшие практики"
- 26.01.17 (9:00—14:00) / Москва/ Ассоциация «Объединение административно-хозяйственных профессионалов» (Ассоциация «Объединение АХП»)
ПрошёлКонференция, Форум, Съезд298 просмотров