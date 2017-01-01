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II Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи»
  • 29.12.16 — 08.01.17 (18:00-20:00) / Москва/ Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи»
Фестиваль, Ярмарка225 просмотров
Анонсы на 01.01.2017  (Начались ранее 25 - показать)
Выставка «Дед Мороз, его компания и …»
  • 01.01.17 — 08.01.17 (10:00-20:00) / Москва/ Музей-заповедник Коломенское
ИдетВыставка69 просмотров
Выставка "Вот и Новый год пришел"
  • 01.01.17 — 08.01.17 (10:00-20:00) / Москва/ музей «Кутузовская изба»
ИдетВыставка64 просмотра
Фотовыставка «10 вопросов о зиме»
  • 01.01.17 — 08.01.17 (10:00-23:00) / Москва/ Перовский парк
ИдетВыставка54 просмотра
Выставка «Космос: рождение новой эры»
  • 01.01.17 (10:00—19:00) / Москва/ Политехнический музей, ВДНХ, РОСИЗО
ИдетПремьера, Пресс-показ,50 просмотров
Выставка «Парад новогодних игрушек»
  • 01.01.17 — 08.01.17 (10:00-18:00) / Москва/ Дирекция природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево»
ИдетВыставка59 просмотров
Выставка архивных фотографий «Путешествие в Новый год»
  • 01.01.17 — 08.01.17 (10:00-19:00) / Москва/ Библиотека № 150
ИдетВыставка59 просмотров
Новогодние уличные гуляния в Московской усадьбе Деда Мороза
  • 01.01.17 (11:00—19:00) / Москва/ Московская усадьба Деда Мороза
ИдетФестиваль, Ярмарка72 просмотра
Фестиваль «Новый год в консерватории»
  • 01.01.17 — 05.01.17 (19:00-22:00) / Москва/ Большой зал консерватории
Фестиваль, Ярмарка78 просмотров
Новогодняя анимация на ВДНХ
  • 01.01.17 — 08.01.17 (19:00-23:00) / Москва/ ОАО «ВДНХ»
Концерт, Шоу, Церемония64 просмотра
Анна Клесун и ансамбль "Esh" в Клубе "Союз Композиторов"
  • 01.01.17 (20:30—22:00) / Москва/ Ансамбль "Esh"
Концерт, Шоу, Церемония62 просмотра
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Актуально (1)
Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург»
  • 06.01.17 — 08.01.17 (10:00-20:00) / Санкт-Петербург/ Творческое объединение "Триумф"
АктуальноСоревнования, Конкурс182 просмотра
Интересно (1)
Спецпроект Арт-Ель «Мультканикулы. Авангард в движении»
  • 03.01.17 — 08.01.17 (11:00-17:30) / Москва/ Государственная Третьяковская галерея
ИнтересноФлешмоб, Акция198 просмотров
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Начало действия новой редакции Списка запрещенных веществ WADA.
Вступление в силу закона о повышении пенсионного возраста чиновникам.
Введение повсеместного оформления электронных полисов ОСАГО и изменение системы расчета стоимости полиса.
Повышение акциз на сигареты, бензин и дизельное топливо.
Введение изменений в правила организованной перевозки группы детей автобусами.
Вступление в силу Международного кодекса безопасности судов, действующих в полярных водах (Полярный кодекс).
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