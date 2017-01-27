На телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге.

В Австрии пройдет заседание комитета по контролю за выполнением договоренностей об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

Во Франции пройдут праймериз Соцпартии.

В Болгарии пройдет инаугурация избранного президента Румена Радева.

В США состоится объявление обладателей медали Эндрю Карнеги за выдающиеся достижения в литературе и публицистике.

В Париже начнется Неделя высокой моды (весна/лето 2017) (до 26.01).

Премьера фильма "Притяжение" состоится в кинотеатре Чертаново.