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Пресс-конференция, в ходе которой пройдет презентация программы "Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917 год"
  • 20.01.17 (15:00—17:00) / Москва/ Пресс-центр "Российской газеты”
Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция86 просмотров
Анонсы на 16.01.2017  (Начались ранее 6 - показать)
Презентация выставочного проекта художника Владимира Опара «Я существую в постоянно изменяющемся ландшафте».
  • 16.01.17 (19:00—20:00) / Москва/ Московский музей современного искусства
Скоро начнётсяПрезентация132 просмотра
Гала-концерт Ивана Васильева. 10 лет на сцене
  • 16.01.17 (19:00—22:00) / Санкт-Петербург/ Михайловский театр
Скоро начнётсяКонцерт, Шоу, Церемония93 просмотра
Анна Клесун и ансамбль "Esh" в клубе И. Бутмана
  • 16.01.17 (20:30—22:00) / Москва/ Ансамбль "Esh"
Скоро начнётсяКонцерт, Шоу, Церемония121 просмотр
Прошедшие
Лекция "Пленяющие песни The Beаtles"
  • 16.01.17 (17:00—18:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлВстреча, Завтрак107 просмотров
Торжественное открытие выставок и встреча с авторами к 73-й годовщине снятия блокады
  • 16.01.17 (16:00—18:00) / Санкт-Петербург/ Горэлектротранс
ПрошёлПремьера, Пресс-показ,92 просмотра
Совещание, на котором будут обсуждаться изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
  • 16.01.17 (15:30—17:00) / Москва/ Пресс-служба Совета Федерации РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание81 просмотр
Церемония награждения победителей и участников Конкурса на лучший логотип к празднованию 100-летия со дня основания Невского района Санкт-Петербурга
  • 16.01.17 (15:00—16:00) / Санкт-Петербург/ Администрация СПб
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония116 просмотров
Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему «Актуальные вопросы сохранения финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ (на примере Ставропольского края)»
  • 16.01.17 (14:00—17:00) / / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ПрошёлКруглый стол, Заседание74 просмотра
Пресс-конференция члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой
  • 16.01.17 (13:00—14:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция98 просмотров
Круглый стол, посвященный социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации
  • 16.01.17 (12:00—14:00) / Москва/ ТАСС
ПрошёлКруглый стол, Заседание117 просмотров
Пресс-конференция председателя Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова
  • 16.01.17 (12:00—14:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция80 просмотров
Пресс-конференция, посвященная открытию IV Общероссийского фестиваля "Первозданная Россия"
  • 16.01.17 (11:00—13:00) / Москва/ Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва
ПрошёлПресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция140 просмотров
Гражданская панихида по Доктору Лизе
  • 16.01.17 (11:00—14:00) / Москва/ Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
ПрошёлКонцерт, Шоу, Церемония92 просмотра
Мероприятия к дню рождения Императорской публичной библиотеки
  • 16.01.17 (10:00—13:00) / Санкт-Петербург/ Российская национальная библиотека
ПрошёлКонференция, Форум, Съезд125 просмотров
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Актуально (1)
Выставка художественных кукол "Зимний карнавал"
  • 17.01.17 (16:00—18:00) / Москва/ Российская государственная библиотека искусств
АктуальноПрезентация441 просмотр
Интересно (1)
IX Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech - ключевое событие в выставочной индустрии
  • 18.01.17 — 19.01.17 (9:00-19:00) / Москва/ ProMediaTech
ИнтересноФестиваль, Ярмарка643 просмотра
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